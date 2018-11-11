Крупный пожар в кафе произошел в Подмосковье

Москва, 11 ноября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Московской области: загорелось кафе.

Сообщение о серьезном пожаре поступило в экстренные службы днем в воскресенье, 11 ноября: загорелось кафе, расположенное в Павловской слободе в Истринском районе. Соответствующую информацию передает РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидцев.

К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о возгорании жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Изумрудная. Из дома эвакуировали 34 человека.