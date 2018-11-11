Жилой многоэтажный дом загорелся на северо-востоке Москвы

Москва, 11 ноября. Пожар в 17-этажном жилом доме зафиксировали в Москве. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным информации пресс-службы столичного ГУ МЧС, пожар, который распространился на площади в 40 квадратных метров, к настоящему моменту локализовали.

Сообщение о возгорании жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Изумрудная, поступило в экстренные службы в воскресенье, 11 ноября, около 15.00. На место незамедлительно прибыли сотрудник МЧС, которые установили, что горят балконы на 12-м и 13-м этажах. Из дома эвакуировали 34 человека.