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Кинологи проверяют здание Киевского вокзала в Москве из-за угрозы взрыва

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Кинологи проверяют здание «Киевского вокзала» в Москве из-за угрозы взрыва

Москва, 11 ноября. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва Киевского вокзала в Москве, правоохранители и кинологи проверяют здание.

Анонимное сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала поступило в воскресенье, 11 ноября. В настоящее время кинологи со служебными собаки проводят проверку.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале. Здание проверяют кинологи», — цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Отметим, пассажиров и сотрудников Киевского вокзала не эвакуировали, вокзал работает в штатном режиме.

Автор: Алексей Громов
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