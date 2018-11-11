Кинологи проверяют здание «Киевского вокзала» в Москве из-за угрозы взрыва

Москва, 11 ноября. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва Киевского вокзала в Москве, правоохранители и кинологи проверяют здание.

Анонимное сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала поступило в воскресенье, 11 ноября. В настоящее время кинологи со служебными собаки проводят проверку.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском вокзале. Здание проверяют кинологи», — цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Отметим, пассажиров и сотрудников Киевского вокзала не эвакуировали, вокзал работает в штатном режиме.