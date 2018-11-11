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Собянин поздравил экономистов с профессиональным праздником

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Собянин поздравил экономистов с профессиональным праздником

Москва, 11 ноября. Мэр российской столицы Сергей Собянин опубликовал поздравительное сообщение в честь Дня экономистов. Соответствующее сообщение появилось в микроблоге в Twitter.

Градоначальник отметил, что свой профессиональный праздник у экономистов появился три года назад.

«Поздравляю всех, кто работает в этой сфере. Спасибо вам», — отметил Собянин.

Также он подчеркнул, что налаживание работы крупных мегаполисов — дело рук, в том числе и экономистов.

Автор: Алексей Громов
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