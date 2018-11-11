Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Неизвестные украли запчасти с экскаватора на крупную сумму со стройки в Москве

216
0 Оставить комментарий

Неизвестные украли запчасти с экскаватора на крупную сумму со стройки в Москве

Москва, 11 ноября. Очевидцы сообщили об ограблении на стройке в Москве.

Как пишет РЕН ТВ, неизвестные похитили запчасти с экскаватора на крупную сумму. Преступление было совершено на Измайловском бульваре, 63.

К настоящему моменту детальной информации нет. Также официальных данных от правоохранительных органов не поступало.

Ранее сообщалось о том, что серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Московской кольцевой автодороге: грузовик врезался в попавшее ранее в аварию авто, погибли два человека.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.