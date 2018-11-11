Неизвестные украли запчасти с экскаватора на крупную сумму со стройки в Москве

Москва, 11 ноября. Очевидцы сообщили об ограблении на стройке в Москве.

Как пишет РЕН ТВ, неизвестные похитили запчасти с экскаватора на крупную сумму. Преступление было совершено на Измайловском бульваре, 63.

К настоящему моменту детальной информации нет. Также официальных данных от правоохранительных органов не поступало.

Ранее сообщалось о том, что серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Московской кольцевой автодороге: грузовик врезался в попавшее ранее в аварию авто, погибли два человека.