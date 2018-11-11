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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Москва, 11 ноября. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в российской столице и Московской области. Соответствующую информацию передает пресс-служба московского Гидрометцентра.

В период с вечера воскресенья, 11 ноября в городе и области будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра, порывы которого в некоторых районах будут достигать 12 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали о том, что в воскресенье будет экстремально высокое атмосферное давление, которое продолжит расти и в понедельник, 12 ноября.

Напомним, ночь на 11 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени. 

Автор: Ксения Пудовкина
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