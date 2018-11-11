Два человека погибли и два пострадали в ДТП на МКАД

Москва, 11 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Московской кольцевой автодороге: грузовик врезался в попавшее ранее в аварию авто.

Страшное ДТП случилось на сотом километре около 06.00 в воскресенье, 10 ноября: грузовик влетел в автомобиль, который ранее попал в аварию, водитель ожидал сотрудников ГИБДД. Смертельные травмы получили 26-летняя женщина 57-летний мужчина. Также серьезные травмировались 27-летняя женщина и 22-летний молодой человек.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства страшной аварии, после чего будет принято решение процессуального характера.