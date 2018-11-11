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Тела двух подростков нашли на юго-западе Петербурга

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Тела двух подростков нашли на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели двух подростков в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Тела двух подростков нашли в субботу, 10 ноября. В квартире, расположенной на улице Маршала Захарова, обнаружили повешенного 16-летнего подростка, а в подъезде дома на Ленинском проспекте — тело 14-летнего школьника без внешних признаков насильственной смерти. Соответствующую информацию передает 78.ru со ссылкой на данные, полученные правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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