Тела двух подростков нашли на юго-западе Петербурга

Санкт-Петербург, 11 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели двух подростков в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Тела двух подростков нашли в субботу, 10 ноября. В квартире, расположенной на улице Маршала Захарова, обнаружили повешенного 16-летнего подростка, а в подъезде дома на Ленинском проспекте — тело 14-летнего школьника без внешних признаков насильственной смерти. Соответствующую информацию передает 78.ru со ссылкой на данные, полученные правоохранительных органах.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.