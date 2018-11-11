Атмосферное давление в Москве 11 ноября повысится до рекордных значений
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Москва, 11 ноября. Жителей и гостей Москвы предупреждают о том, что в воскресенье атмосферное давление повысится почти до рекордных значений. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».
В воскресенье, 11 ноября, приблизится к рекорду 25-летней давности. Тогда давление повысилось до 773 миллиметров ртутного столба.
«В 06.00 столбики барометров на метеостанции ВДНХ поднялись до отметки 765,4 миллиметра ртутного столба, это почти на 20 единиц выше нормы», — отметили специалисты
Ранее москвичей предупреждали об усилении ветра до 12 метров в секунду в воскресенье.