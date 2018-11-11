Атмосферное давление в Москве 11 ноября повысится до рекордных значений

Москва, 11 ноября. Жителей и гостей Москвы предупреждают о том, что в воскресенье атмосферное давление повысится почти до рекордных значений. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

В воскресенье, 11 ноября, приблизится к рекорду 25-летней давности. Тогда давление повысилось до 773 миллиметров ртутного столба​​​.

«В 06.00 столбики барометров на метеостанции ВДНХ поднялись до отметки 765,4 миллиметра ртутного столба, это почти на 20 единиц выше нормы», — отметили специалисты

Ранее москвичей предупреждали об усилении ветра до 12 метров в секунду в воскресенье.