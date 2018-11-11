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Мужчина жестоко избил молодого человека на станции метро «Третьяковская» в Москве

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Мужчина жестоко избил молодого человека на станции метро «Третьяковская» в Москве

Москва, 11 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах жестокого нападения на 20-летнего молодого человека на станции московского метро. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на станции метро «Третьяковская»: мужчина на почве личной неприязни ударил 20-летнего молодого человека по голове. Пострадавший получил ушиб головного мозга средней степени и перелом основания черепа, его доставили в реанимацию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Автор: Алексей Громов
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