Мужчина жестоко избил молодого человека на станции метро «Третьяковская» в Москве
0 Оставить комментарий
Москва, 11 ноября. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах жестокого нападения на 20-летнего молодого человека на станции московского метро. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел на станции метро «Третьяковская»: мужчина на почве личной неприязни ударил 20-летнего молодого человека по голове. Пострадавший получил ушиб головного мозга средней степени и перелом основания черепа, его доставили в реанимацию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».