Трое мужчин с электрошокером и ножом ограбили квартиру в Москве

Москва, 11 ноября. Трое неизвестных с ножом и электрошокером ограбили квартиру в Москве. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Злоумышленники, вооруженные электрошокером и ножом, похитили из квартиры, которая расположена на улице Габричевского, технику на общую сумму свыше 35 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разбираются во всех обстоятельствах случившегося и выясняют личности грабителей, возбуждено уголовное дело.