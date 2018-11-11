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Трое мужчин с электрошокером и ножом ограбили квартиру в Москве

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Трое мужчин с электрошокером и ножом ограбили квартиру в Москве

Москва, 11 ноября. Трое неизвестных с ножом и электрошокером ограбили квартиру в Москве. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Злоумышленники, вооруженные электрошокером и ножом, похитили из квартиры, которая расположена на улице Габричевского, технику на общую сумму свыше 35 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разбираются во всех обстоятельствах случившегося и выясняют личности грабителей, возбуждено уголовное дело.

Автор: Алексей Громов
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