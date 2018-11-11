Два человека погибли при столкновении иномарки и двух фур на МКАД

Москва, 11 ноября. Три автомобиля столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на данные, полученные от источника в экстренных службах.

Аварию зафиксировали в воскресенье, 11 ноября, около 06.00 на сотом километре МКАД: столкнулись каршеринговая Kia Rio и два большегруза MAN и Scania. ДТП парализовало движение на участке — заблокированы две полосы движения из пяти.

По неофициальным данным, смертельные травмы получили два человека, о пострадавших информации не поступало. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и медики.