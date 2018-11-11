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Ночь на 11 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

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Ночь на 11 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Москва, 11 ноября. Ночь на 11 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени. Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в метеобюро российской столицы.

Столбик термометра к утру воскресенья, 11 ноября, опустился до минус 2,3 градуса — это самая низкое показание температуры с начала осени. 31 октября было минус два градуса.

«Это самое низкое показание температуры, зафиксированное в городе с начала нынешней осени», — отметили синоптики.

Ранее москвичей предупреждали об усилении ветра до 12 метров в секунду и экстремально низком давлении.

Автор: Алексей Громов
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