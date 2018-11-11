Грабители похитили 8 млн рублей из банкомата на юге Москвы

Москва, 11 ноября. Грабители похитили из банкомата на юге Москвы более восьми миллионов рублей. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе московской полиции.

По предварительным данным, неизвестные вскрыли банкомат, расположенный на проспекте Андропова, 42, и похитили порядка 8,35 миллионов рублей.

«В полицию поступил сигнал о срабатывании сигнализации банкомата. Прибывшие сотрудники МВД выяснили, что неизвестные вскрыли банкомат и похитили бокс-кассеты с деньгами», — отмечают в полиции.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».