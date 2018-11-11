Южный вестибюль станции московского метро «Марьино» закроют до 16 ноября

Москва, 11 ноября. Жителей и гостей Москвы предупреждают о том, что южный вестибюль станции «Марьино» будет закрываться с 12 по 16 ноября в определенные часы.

В период с 12 по 16 ноября с 22.00 до 05.30 южный вестибюль станции метрополитена «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена (со стороны первого вагона из центра, выход к Новочеркасскому и Марьинскому бульварам) будет закрываться.

Вечером для горожан будет открыт северный вестибюль станции. Соответствующую информацию передает пресс-служба московского метрополитена.