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Южный вестибюль станции московского метро «Марьино» закроют до 16 ноября

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Южный вестибюль станции московского метро «Марьино» закроют до 16 ноября

Москва, 11 ноября. Жителей и гостей Москвы предупреждают о том, что южный вестибюль станции «Марьино» будет закрываться с 12 по 16 ноября в определенные часы. 

В период с 12 по 16 ноября с 22.00 до 05.30 южный вестибюль станции метрополитена «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена (со стороны первого вагона из центра, выход к Новочеркасскому и Марьинскому бульварам) будет закрываться.

Вечером для горожан будет открыт северный вестибюль станции. Соответствующую информацию передает пресс-служба московского метрополитена.

Автор: Алексей Громов
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