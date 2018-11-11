Москвичей предупредили об усилении ветра

Москва, 11 ноября. Жителей и гостей Москвы предупреждают о том, что в воскресенье ожидается усиление ветра. Соответствующую информацию передает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по столице.

В воскресенье, 11 ноября, столбик термометра поднимется до 1 градуса плюсом, ожидается ясная погода. Ветер будет дуть с востока и юго-востока, его порывы будут достигать от семи до 12 метров в секунду.

Отметим, опасных метеорологических явлений в российской столице не прогнозируется.

Ранее сообщалось о том, что 11 ноября в Москве ожидается экстремально высокое давление.