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Москвичей предупредили об усилении ветра

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Москвичей предупредили об усилении ветра

Москва, 11 ноября. Жителей и гостей Москвы предупреждают о том, что в воскресенье ожидается усиление ветра. Соответствующую информацию передает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по столице.

В воскресенье, 11 ноября, столбик термометра поднимется до 1 градуса плюсом, ожидается ясная погода. Ветер будет дуть с востока и юго-востока, его порывы будут достигать от семи до 12 метров в секунду.

Отметим, опасных метеорологических явлений в российской столице не прогнозируется.

Ранее сообщалось о том, что 11 ноября в Москве ожидается экстремально высокое давление.

Автор: Алексей Громов
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