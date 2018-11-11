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Движение транспорта на Автомобильном участке в Москве перекрыли до декабря

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Движение транспорта на Автомобильном участке в Москве перекрыли до декабря

Москва, 11 ноября. Автомобилистов в Москве предупреждают о том, что движение на участке Автомобильного проезда будет перекрыто. 

До 9 декабря текущего года движение транспорта на участке Автомобильного проезда на юго-востоке Москвы будет запрещено. Проехать на участке от улицы Карачаровская до Пекуновского тупика нельзя будет из-за проведения строительных работ.

Также установлен запрет на парковку в районе дома 8 по Автомобильному проезду и в Пекуновском тупике. Соответствующую информацию передает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Автор: Алексей Громов
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