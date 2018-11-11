Москвичей предупреждают об экстремально высоком давлении в воскресенье

Москва, 11 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупреждают об экстремально высоком давлении в воскресенье. Данная информация появилась на официальном сайте «Метеоновости».

В воскресенье, 11 ноября, ожидается до 771 миллиметра ртутного столба — это значение приближено к экстремально высокому давлению, которое зафиксировали в 1993 году, тогда было 773 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, в начале следующей недели рост продолжится, скорое всего, значение поднимется до 773 миллиметров ртутного столба.