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Москвичей предупреждают об экстремально высоком давлении в воскресенье

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Москвичей предупреждают об экстремально высоком давлении в воскресенье

Москва, 11 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупреждают об экстремально высоком давлении в воскресенье. Данная информация появилась на официальном сайте «Метеоновости».

В воскресенье, 11 ноября, ожидается до 771 миллиметра ртутного столба — это значение приближено к экстремально высокому давлению, которое зафиксировали в 1993 году, тогда было 773 миллиметра ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, в начале следующей недели рост продолжится, скорое всего, значение поднимется до 773 миллиметров ртутного столба.

«На столь высокое давление ухудшением самочувствия отреагируют практически все. Особенно это относится к метеозависимым людям с заболеваниями сердца и сосудов», — сообщают специалисты.

Автор: Алексей Громов
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