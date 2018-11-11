Металлический ангар загорелся в Новой Москве

Москва, 11 ноября. Серьезный пожар произошел в металлическом ангаре в Москве. Соответствующая информация появилась на официальном сайте московского управления МЧС РФ.

Сообщение о возгорании на улице Адмирала Корнилова поступило в экстренные службы, а именно в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу, утром в воскресенье, 11 ноября, около 04.48.

Пожар зафиксировали в одноэтажном металлическом ангаре, пламя охватило территорию площадью 200 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание в 06.36.

Информации о пострадавших не поступало, в настоящее время продолжаются пожарно-спасательные работы.