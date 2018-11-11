Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Металлический ангар загорелся в Новой Москве

44
0 Оставить комментарий

Металлический ангар загорелся в Новой Москве

Москва, 11 ноября. Серьезный пожар произошел в металлическом ангаре в Москве. Соответствующая информация появилась на официальном сайте московского управления МЧС РФ.

Сообщение о возгорании на улице Адмирала Корнилова поступило в экстренные службы, а именно в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу, утром в воскресенье, 11 ноября, около 04.48.

Пожар зафиксировали в одноэтажном металлическом ангаре, пламя охватило территорию площадью 200 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание в 06.36.

Информации о пострадавших не поступало, в настоящее время продолжаются пожарно-спасательные работы.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.