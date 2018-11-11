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Москвичам рассказали о морозной погоде в воскресенье

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Москвичам рассказали о морозной погоде в воскресенье

Москва, 11 ноября. Настоящая зима с заморозками проверит москвичей на готовность к холодам. В воскресенье ожидает минусовая температура, обещают сотрудники Гидрометцентра.

В воскресенье, 11 ноября, в утренние часы столбик термометра опустится до минус двух градусов, а днем станет немного теплее — от нуля до двух градусов плюсом. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до двух метров в секунду, в некоторых районах порывы достигнут восьми метров в секунду.

Днем синоптики прогнозируют облачную погоду. В ночь на понедельник, 12 ноября, похолодает до минус шести градусов, дождей не обещают.

 

Автор: Алексей Громов
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