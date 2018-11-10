Массовое ДТП произошло на Люблинской улице в Москве

Москва, 10 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Москве: столкнулись четыре машины. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидцев.

Авария произошла на Люблинской улице. Этот факт подтвердили в пресс-службе УГИБДД по городу. Однако согласно официальным данным, участниками ДТП стали три автомобиля.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося ДТП.