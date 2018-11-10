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Стало известно, когда завершат реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе

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Стало известно, когда завершат реконструкцию развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе

Москва, 10 ноября. Развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе в российской столице реконструируют за два ближайших года. Соответствующие данные озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время идет заливка опор эстакады. К 2020 году все работы должны завершить.

«Мы уже освободили под нее территорию, сейчас началась заливка опор эстакады, считаем, что где-то к 2020 году можем ее уже закончить», — поделился Хуснуллин.

Напомним, жилой дом могут построить на месте снесенной Ховринской больницы в российской столице. 

Автор: Алексей Громов
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