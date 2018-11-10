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Строительство жилья на месте Ховринской больницы в Москве начнется весной 2019 года

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Строительство жилья на месте Ховринской больницы в Москве начнется весной 2019 года

Москва, 10 ноября. Жилой дом могут построить на месте снесенной Ховринской больницы в российской столице. Соответствующую информацию озвучил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В начале ноября стартовал основной этап сноса Ховринской больницы. На этой территории может появиться жилой дом, который пойдет под программу реновации. Планируется, что проектную документацию на строительство разработают в течение трех-четырех месяцев после сноса.

«Сейчас идет предпроектная подготовка», — отметил Хуснуллин.

Отметим, на месте разрушенного учреждения появится около 200 тысяч квадратных метров жилья.

Автор: Алексей Громов
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