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Решившая припарковаться женщина на иномарке протаранила ограждение московского кафе

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Решившая припарковаться женщина на иномарке протаранила ограждение московского кафе

Москва, 10 ноября. Женщина за рулем иномарки хотела припарковаться, но влетела в ограждение кафе в столице.

Как пишут РЕН ТВ, в субботу, 10 ноября, на Новом Арбате женщина, которая взяла автомобиль в аренду, хотела припарковаться, но, видимо, перепутала газ и тормоз и влетела в ограждение кафе.

Информации о пострадавших не поступало, известно, что автомобиль также оказался каршеринговым.

Напомним, серьезное возгорание зафиксировали на склад с покрышками в Подмосковье в субботу, 10 ноября. 

Автор: Алексей Громов
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