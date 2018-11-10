Решившая припарковаться женщина на иномарке протаранила ограждение московского кафе
0 Оставить комментарий
Москва, 10 ноября. Женщина за рулем иномарки хотела припарковаться, но влетела в ограждение кафе в столице.
Как пишут РЕН ТВ, в субботу, 10 ноября, на Новом Арбате женщина, которая взяла автомобиль в аренду, хотела припарковаться, но, видимо, перепутала газ и тормоз и влетела в ограждение кафе.
Информации о пострадавших не поступало, известно, что автомобиль также оказался каршеринговым.
Напомним, серьезное возгорание зафиксировали на склад с покрышками в Подмосковье в субботу, 10 ноября.