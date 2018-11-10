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Установлены личности отравившихся продуктами в подмосковной Электростали

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Установлены личности отравившихся продуктами в подмосковной Электростали

Москва, 10 ноября. В квартире в подмосковном городе Электросталь найдены тела членов семьи — мужчины и женщины, двух детей. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, семья отравилась продуктами питания. Прибывшие на место происшествия специалисты запаха гари не выявили. Обстоятельства трагедии уточняются.

В правоохранительные органы с заявлением обратился бывший супруг погибшей женщины.

Установлены личности погибших: Олеся Г., Рафик З.,  Руслан Г. 2009 года рождения и Виктор Г. 2016 года рождения.

Автор: Дарья Смолина
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