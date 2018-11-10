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Стало известно, когда в Москву придет настоящая зима

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Стало известно, когда в Москву придет настоящая зима

Москва, 10 ноября. Синоптики рассказали жителям и гостям российской столицы о том, что настоящая морозная зима придет через неделю.

Как передает главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, арктические морозы обрушаться на Москву в среду и в ночь на четверг: выпадет до трех сантиметров снега.

Самым холодным днем станет понедельник, 12 ноября. В течение всей недели ожидается мороз: столбик термометра будет показывать до минус восьми градусов.

«С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Среднесуточная температура окажется ниже нулевой отметки. Метеорологическая осень передаст эстафету метеорологической зиме», — цитирует РИА Новости синоптика.

 

Автор: Ксения Пудовкина
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