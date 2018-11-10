Стало известно, когда в Москву придет настоящая зима

Москва, 10 ноября. Синоптики рассказали жителям и гостям российской столицы о том, что настоящая морозная зима придет через неделю.

Как передает главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, арктические морозы обрушаться на Москву в среду и в ночь на четверг: выпадет до трех сантиметров снега.

Самым холодным днем станет понедельник, 12 ноября. В течение всей недели ожидается мороз: столбик термометра будет показывать до минус восьми градусов.