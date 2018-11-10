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Южный дублер Кутузовского проспекта в Москве построят к 2020 году

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Южный дублер Кутузовского проспекта в Москве построят к 2020 году

Москва, 10 ноября. Южный дублер Кутузовского проспекта в столице построят к 2020 году. Соответствующие данные озвучил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что все работы идут согласно графику, сложности не должны повлиять на увеличение сроков строительства.

«…считаем, что к 2020 году можем полностью закончить этот участок», — отметил Хуснуллин.

Ранее сообщалось о том, что станцию метро БКЛ «Савеловская» в Москве запустят в конце декабря 2018 года.

Автор: Алексей Громов
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