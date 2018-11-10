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Четырех человек госпитализировали после пожара в доме на юго-западе Москвы

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Четырех человек госпитализировали после пожара в доме на юго-западе Москвы

Москва, 10 ноября. Четырех человек госпитализировали после пожара в жилом доме в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, пожар в девятиэтажном доме на улице Островитянова произошел 10 ноября. В экстренные службы сообщение о возгорании поступило рано утром, спасатели эвакуировали 25 человек.

«В больнице находятся четыре человека: три соседа этой квартиры, у них состояние легкое, и житель этой квартиры. Его состоянию здоровья сегодня ничего не угрожает», — рассказал Бирюков. 

Автор: Алексей Громов
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