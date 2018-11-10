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Стало известно, когда откроют станцию метро «Савеловская» в Москве

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Стало известно, когда откроют станцию метро «Савеловская» в Москве

Москва, 10 ноября. Станцию метро БКЛ «Савеловская» в Москве запустят в конце декабря 2018 года. Соответствующую информацию передает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. 

По его словам, строительные работы идут согласно графику. Станцию запустят в последних числах декабря. Также в следующем году на Большой кольцевой линии введут в эксплуатацию следующие станции: «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово». 

«Везде уровень подготовленности станций в хорошем состоянии. Считаем, что совершенно возможно запустить их в 2019 году», — отметил Хуснуллин.

Напомним, протяженность БКЛ составит почти 70 километров, будут введены в эксплуатацию 31 станция метрополитена. 

Автор: Ксения Пудовкина
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