Стало известно, когда откроют станцию метро «Савеловская» в Москве

Москва, 10 ноября. Станцию метро БКЛ «Савеловская» в Москве запустят в конце декабря 2018 года. Соответствующую информацию передает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, строительные работы идут согласно графику. Станцию запустят в последних числах декабря. Также в следующем году на Большой кольцевой линии введут в эксплуатацию следующие станции: «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово».

«Везде уровень подготовленности станций в хорошем состоянии. Считаем, что совершенно возможно запустить их в 2019 году», — отметил Хуснуллин.

Напомним, протяженность БКЛ составит почти 70 километров, будут введены в эксплуатацию 31 станция метрополитена.