Двое мужчин связали сотрудника склада и украли часть товара в Новой Москве

Москва, 10 ноября. Неизвестные связали пластиковыми хомутами кладовщика склада в Новой Москве и похитили часть товара. Соответствующую информацию передают в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По предварительным данным, в субботу, 9 ноября, двое мужчин связали пластиковыми хомутами кладовщика склада с табачными изделиями в Ознобишинском проезде на территории бывшего «Молочного комбината», усадили его на стул и украли из складского помещения часть товара, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотрудники полиции устанавливают личности грабителей.