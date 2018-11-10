Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Москва, 10 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с их профессиональным праздником.

По словам градоначальника, сотрудники МВД — «настоящие профессионалы, преданные своему делу и всегда готовые отстаивать закон и справедливость», они посвятили себя благородному и важному делу.