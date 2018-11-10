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Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

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Собянин поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником

Москва, 10 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с их профессиональным праздником.

По словам градоначальника, сотрудники МВД — «настоящие профессионалы, преданные своему делу и всегда готовые отстаивать закон и справедливость», они посвятили себя благородному и важному делу.

«Благодаря вам с каждым годом Москва становится более безопасным и комфортным городом, жители которого чувствуют себя защищенными от насилия и беззакония», — написал Собянин на официальном портале мэра.

Автор: Алексей Громов
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