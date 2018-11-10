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Более 30 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

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Более 30 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

Москва, 10 ноября. Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах российской столицы из-за ухудшающихся погодных условий.

На утро субботы, 10 ноября, в аэропортах Москвы задержаны 30 рейсов, а девять отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». 

В частности, в аэропорту «Внуково» 13 рейсов задержано, в «Домодедово» восемь рейсов задержано, а девять отменено, в «Шереметьево» девять рейсов задержано.

Отметим, по прогнозам синоптиков, 10 ноября в городе ожидается облачная погода, также возможны снег и дождь.

Автор: Алексей Громов
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