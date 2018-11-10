Очевидцы рассказали о пожаре на юго‐западе Москвы
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Москва, 10 ноября. Очевидцы рассказали о сильном пожаре на улице Островитянова на юго-западе Москвы.
Напомним, пожар в девятиэтажном доме, расположенном на улице Островитянова, зафиксировали в субботу, 10 ноября. В экстренные службы сообщение о ЧП поступило около 06.30. Загорелась квартира на первом этаже, позже огонь перекинулся на второй. Спасатели эвакуировали 25 человек.
«Когда мы обходили дом, с той стороны дома на первом этаже был пожар в окне. Все стали кричать — вызывайте скорую, пожарную… Приехали быстро все», — цитирует «360» слова местной жительницы.