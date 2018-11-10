Склад с покрышками загорелся в Подмосковье

Москва, 10 ноября. Серьезное возгорание зафиксировали на склад с покрышками в Подмосковье. Соответствующую информацию передают в региональном главке МЧС РФ.

Сообщение о пожаре на складе с покрышками на площади 200 квадратных метров поступило в экстренные службы в субботу, 10 ноября. Склад с расположен вблизи МКАД в поселке Развилки Ленинского района Московской области.

На место незамедлительно прибыли 34 человека личного состава МЧС и 10 единиц техники. Детальная информация уточняется, данных о пострадавших к настоящему моменту нет.