Пьер Нарцисс избил и ограбил мужчину в московском баре

Москва, 10 ноября. Известный певец Пьер Нарцисс напал на жителя российской столицы. Соответствующую информацию передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в ночь на субботу, 10 ноября, певец Пьер Нарцисс избил и ограбил москвича. Скорее всего, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

СМИ сообщают, что Пьер Нарцисс ударил кружкой по лицу мужчину, а после чего покинул бар, прохватив с собой телефон оппонента. Детальная информация уточняется, однако известно, что пострадавший написал заявление в правоохранительные органы.