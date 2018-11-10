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Москвичам рассказали, когда придет настоящая зима

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Москвичам рассказали, когда придет настоящая зима

Москва, 10 ноября. Москвичам рассказали, когда в российскую столицу придет настоящая зима.

Обильные осадки в виде снега ожидаются в начале следующей недели. В ночь на воскресенье, 11 ноября, синоптики предупреждают о сильных морозах. Столбик термометра опустится от минус двух до минус семи градусов. А в понедельник дневная температура будет не выше нуля.

Отрицательная температура не позволит снежному покрову растаять, поэтому он пролежит до конца следующей недели. В середине ноября воздух опять начнет прогреваться до положительных отметок. Об этом пишет «Российская газета».

Автор: Алексей Громов
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