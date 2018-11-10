Появилось видео с места пожара в многоэтажном доме на юго-западе Москвы

Москва, 10 ноября. Окна на всех девяти этажах дома на улице Островитянова выбило из-за сильнейшего пожара. Видео последствий чрезвычайного происшествия появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Напомним, сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек, в том числе грудного ребенка, из горящего дома, расположенного на юго-западе Москвы. Есть информация об одном пострадавшем.

По предварительным данным, пожар в доме на улице Островитянова начался после хлопка газа на первом этаже.