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Появилось видео с места пожара в многоэтажном доме на юго-западе Москвы

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Появилось видео с места пожара в многоэтажном доме на юго-западе Москвы

Москва, 10 ноября. Окна на всех девяти этажах дома на улице Островитянова выбило из-за сильнейшего пожара. Видео последствий чрезвычайного происшествия появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей. 

Напомним, сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек, в том числе грудного ребенка, из горящего дома, расположенного на юго-западе Москвы. Есть информация об одном пострадавшем. 

По предварительным данным, пожар в доме на улице Островитянова начался после хлопка газа на первом этаже.

Автор: Алексей Громов
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