Строительная плита раздавила рабочего в Москве

Москва, 10 ноября. Страшное ЧП зафиксировали на стройплощадке в Москве: строительная плита раздавила рабочего. Соответствующую информацию передают городские СМИ со ссылкой на данные, полученные в экстренных службах города.

Несчастный случай произошел на строительной площадке, которая расположена в районе Очаково-Матвеевское в проезде Стройкомбината. По предварительным данным известно, что на рабочего упала строительная люлька, а затем плита, весом пять сотен килограммов. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.