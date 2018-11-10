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Строительная плита раздавила рабочего в Москве

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Строительная плита раздавила рабочего в Москве

Москва, 10 ноября. Страшное ЧП зафиксировали на стройплощадке в Москве: строительная плита раздавила рабочего. Соответствующую информацию передают городские СМИ со ссылкой на данные, полученные в экстренных службах города.

Несчастный случай произошел на строительной площадке, которая расположена в районе Очаково-Матвеевское в проезде Стройкомбината. По предварительным данным известно, что на рабочего упала строительная люлька, а затем плита, весом пять сотен килограммов. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Автор: Алексей Громов
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