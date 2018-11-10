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Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге в субботу

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Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге в субботу

Москва, 10 ноября. Жителям и гостям российской столицы рассказали о погоде на 10 ноября.

Как передает Гидрометцентр, в субботу, 10 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых районах возможны осадки, из-за ночного мороза на дорогах может образоваться гололедица, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными и аккуратными.

Восточный ветер будет дуть со скоростью от восьми до десяти метров в секунду. Столбик термометра днем поднимется до трех градусов плюсом, а в ночное время суток — до минус четырех градусов.

Автор: Алексей Громов
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