Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге в субботу

Москва, 10 ноября. Жителям и гостям российской столицы рассказали о погоде на 10 ноября.

Как передает Гидрометцентр, в субботу, 10 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых районах возможны осадки, из-за ночного мороза на дорогах может образоваться гололедица, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными и аккуратными.

Восточный ветер будет дуть со скоростью от восьми до десяти метров в секунду. Столбик термометра днем поднимется до трех градусов плюсом, а в ночное время суток — до минус четырех градусов.