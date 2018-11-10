Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Частный дом загорелся на северо-западе Москвы

37
0 Оставить комментарий

Частный дом загорелся на северо-западе Москвы

Москва, 10 ноября. Серьезное возгорание зафиксировали на Куркинском шоссе в Москве.

В ночь на субботу, 10 ноября, в частном доме, расположенном на северо-западе российской столицы, произошел пожар. Пламя охватило двухэтажное здание, к счастью, людей там не было, информации о пострадавших не поступало.

Сотрудники экстренных служб в кратчайшие сроки прибыли на место и ликвидировали возгорание, в настоящее время выясняются причины возникновения пожара и обстоятельства случившегося. Об этом пишет РЕН ТВ.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.