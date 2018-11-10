Частный дом загорелся на северо-западе Москвы

Москва, 10 ноября. Серьезное возгорание зафиксировали на Куркинском шоссе в Москве.

В ночь на субботу, 10 ноября, в частном доме, расположенном на северо-западе российской столицы, произошел пожар. Пламя охватило двухэтажное здание, к счастью, людей там не было, информации о пострадавших не поступало.

Сотрудники экстренных служб в кратчайшие сроки прибыли на место и ликвидировали возгорание, в настоящее время выясняются причины возникновения пожара и обстоятельства случившегося. Об этом пишет РЕН ТВ.