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Пожарные спасли 25 человек из горящего дома в Москве, в том числе грудного ребенка

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Пожарные спасли 25 человек из горящего дома в Москве, в том числе грудного ребенка

Москва, 10 ноября. Пожарные спасли 25 человек, в том числе грудного ребенка, из горящего девятиэтажного дома на юго-западе Москвы. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

По словам очевидцев, пожар в многоквартирном доме на улице Островитянова начался после хлопка газа на первом этаже. В результате хлопка из дома вылетели стекла.

При пожаре пострадал как минимум один человек. Часть жителей успели самостоятельно покинуть здание еще до прибытия спасателей. Пожарные, как уточнили в МЧС, эвакуировали из здания 25 человек, среди которых был грудной ребенок. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Автор: Василий Котов
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