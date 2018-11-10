Житель Москвы пострадал при пожаре на Мячковском бульваре: ФАН публикует видео с места ЧП

Москва, 10 ноября. Житель Москвы серьезно пострадал при пожаре в квартире дома на Мячковском бульваре. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места ЧП.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел на юго-востоке Москвы в квартире жилого дома на Мячковском бульваре, 3. Как сообщили очевидцы, в результате пожара выгорели два балкона на втором и третьем этаже.

По предварительным данным, один человек серьезно пострадал. Его увезли в больницу на скорой.

На снятом очевидцами ролике видно, как с балкона на втором этаже вырывается огромное пламя, которое уже охватило балкон третьего этажа.