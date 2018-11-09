«Почта России» перехватила в Москве посылку с токсичным веществом

Москва, 9 ноября. Сотрудники «Почты России» задержали посылку с токсичным бороводородом, который является компонентом ракетного топлива, сообщили в пресс-службе.

Отправление было задержано на одном из сортировочных центров. Посылку передали в руки сотрудникам правоохранительных органов для детальной экспертизы. В ведомстве добавили, что токсичные вещества нельзя отправлять по почте, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на почте стали выдавать отправления без извещения и паспорта у получателя.