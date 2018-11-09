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Пропавшего главу московского муниципалитета Щукино обнаружили мертвым

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Пропавшего главу московского муниципалитета Щукино обнаружили мертвым

Москва, 9 ноября. Главу столичного муниципалитета округа Щукино Сергея Середина, который пропал несколько дней назад, нашли мертвым. Об этом сообщили в администрации округа.

2 ноября Середин решил встретиться с друзьями в центре Москвы. Компания была в ресторане и просидела там до утра, однако исполняющий обязанности главы муниципалитета не вернулся домой.

6 ноября его начали искать после того, как чиновник не появился на работе. Супруга Середина была в отъезде. Тело доставили в один из столичных моргов, 9 ноября оно было опознано родственниками.

По предварительным данным судмедэкспертов, причиной смерти Середина стала сердечная недостаточность. Администрация муниципалитета выразила соболезновая родственникам чиновника.

Автор: Ирина Селезнева
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