Певица Темникова рассказала поклонникам о своей болезни

Москва, 9 ноября. Российская певица Елена Темникова отреагировала на публикации в СМИ, в которых говорится о якобы употреблении артисткой запрещенных препаратов.

У артистки начались проблемы с кожей, которые она тщательно скрывает с помощью грима. Однако Темникова решила объяснить настоящую причину появления прыщей на лице.

По ее словам, это связано с аутоимунным заболеванием, побочным эффектом которого стало акне. Певица добавила, что находится под наблюдением российских и западных врачей.

Она добавила, что любая лаборатория может проверить ее волосы и подтвердить отсутствие запрещенных препаратов в организме. Темникова пообещала поклонникам в Instagram, что скоро справится с болезнью, пишет «Подмосковье сегодня».