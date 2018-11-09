«Поцелуй» Луны и Сатурна: москвичи увидят необычные астрономические явления 11 ноября
0 Оставить комментарий
Москва, 9 ноября. Жители и гости российской столицы вечером 11 ноября смогут наблюдать пик звездопада Тауриды, говорится в сообщении на сайте Московского планетария.
Астрономы говорят, что в это время ожидается падение до 15 звезд в час. Также москвичи смогут увидеть незабываемый «поцелуй» Луны и Сатурна, поскольку спутник Земли будет находиться всего в 1 градусе от планеты.
По словам экспертов, это необычное явление можно заметить даже невооруженным глядом с 17.00 до 19.00, затем небесный дуэт будет скрыт за горизонтом, главное, чтобы небо было чистым и безоблачным, пишет ТАСС.
Напомним, что ранее синоптики предупредили жителей Москвы о надвигающихся снегопадах. Однако затем в Москве снова потеплеет.