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Укравшие у мужчины сумку с 20 млн рублей грабители в Москве попали на видео

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Укравшие у мужчины сумку с 20 млн рублей грабители в Москве попали на видео

Москва, 9 ноября. Пожилой гражданин Израиля подвергся нападению неизвестных, которые нанесли ему несколько ударов монтировкой и отобрали сумку с 20 млн рублей.

Появилось видео инцидента с камер наблюдения. Известно, что пострадавший попал в больницу с переломом черепа. В правоохранительные органы о происшествии сообщил его сын, пишет News.ru.

Мужчина пояснил, что родственник приехал к нему в гости. Он снял со счета в банке крупную сумму денег, что, вероятно, стало причиной нападения. Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое.

Автор: Ирина Селезнева
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