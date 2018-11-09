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Снежный удар: синоптики рассказали о погоде в Москве на будущую неделю

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Снежный удар: синоптики рассказали о погоде в Москве на будущую неделю

Москва, 9 ноября. Осень порадовала москвичей теплой погодой, даже в ночные часы столбики термометра не опускаются ниже 0. Однако к концу недели синоптики прогнозируют значительное похолодание.

Со вторника 13 ноября зима нанесет неожиданный снежный удар Москве. По словам врио директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева, в ночь на 11 ноября в столичном регионе будут морозы до 7 градусов. В понедельник столбики термометров покажут не выше 0 градусов.

С запада в Москву придут снежные тучи, осадки будут не слишком интенсивными, но снег перестанет таять, пишет «Российская газета». Однако синоптики снова обещают потепление. Настоящая зима придет в российскую столицу ближе к коцу декабря.

Автор: Ирина Селезнева
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