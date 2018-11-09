Москвич получил тяжелые ожоги при попытке поджечь таракана

Москва, 9 ноября. Житель Москвы нашел на своей кухне таракана и решил избавиться от насекомого с помощью зажигалки и газового баллона.

Однако москвичу не удалось поджарить таракана, газ вспыхнул и борец с насекомым получил серьезные ожоги рук. На место ЧП прибыла карета скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Иноземцева, у него диагностировали ожог рук 2-3 степеней. Хирурги провели операцию и помогли восстановить функциональность верхних конечностей, пишет «Вечерняя Москва».