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Москвич получил тяжелые ожоги при попытке поджечь таракана

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Москвич получил тяжелые ожоги при попытке поджечь таракана

Москва, 9 ноября. Житель Москвы нашел на своей кухне таракана и решил избавиться от насекомого с помощью зажигалки и газового баллона.

Однако москвичу не удалось поджарить таракана, газ вспыхнул и борец с насекомым получил серьезные ожоги рук. На место ЧП прибыла карета скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали в больницу имени Иноземцева, у него диагностировали ожог рук 2-3 степеней. Хирурги провели операцию и помогли восстановить функциональность верхних конечностей, пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Ирина Селезнева
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