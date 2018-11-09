Подозреваемый в убийстве москвички и ее 12-летнего сына рассказал о заказчике

Москва, 9 ноября. Подозреваемый в убийстве москвички и ее 12-летнего сына на допросе рассказал, что заказчиком была сестра мужа погибшей женщины.

Задержанный 30-летний мужчина ранее выразил согласие сотрудничать с правоохранительными органами. Он объяснил, что мотивом преступления стала квартира. Заказчицей убийства была сестра покойного мужа, пишут СМИ.

Женщина задержана, ее допрашивают. Преступление произошло в доме на улице Софьи Ковалевской в Москве. На телах погибших эксперты зафиксировали ножевые ранения. В квартире подозреваемого при обыске нашли одежду убитых. Мужчина сознался в совершении преступления.